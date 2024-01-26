Спецоперация 26 января 2024, 20:09 Путин рассказал, за что борется Россия в зоне СВО Президент Путин: очевидно, что Россия борется за справедливое дело РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин на встрече со студентами — участниками спецоперации в Санкт-Петербургский государственном морском техническом университете заявил, что страна все делает правильно. Вся страна гордится бойцами, находящимися в зоне СВО.

«Мы боремся за справедливое дело. Это абсолютно очевидная вещь», — сказал глава государства.

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Многие из присутствовавших на встрече с российским лидером не воспользовались возможностью продолжить учебу, а отправились служить Родине в особо сложных, тяжелых условиях. Путин поблагодарил молодых людей за это.

«Вся страна гордится вами! Говорю это без всякого лишнего пафоса, так и есть», — подчеркнул он.

Путин выразил уверенность, что Россия добьется реализации поставленных перед ней задач и целей. События, происходившие после госпереворота на Украине, — это геноцид, сказал он. Путин назвал СВО попыткой прекратить войну в Донбассе. Единственным соображением при начале спецоперации была защита интересов России. Страна долго и упорно пыталась прийти к мирному решению проблемы, но Украина не оставила шансов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля внести изменения в закон для присвоения статуса ветерана боевых действий. Участники СВО получат его вне зависимости от наличия контракта.