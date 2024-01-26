Спецоперация 26 января 2024, 19:14 Путин назвал СВО попыткой прекратить войну в Донбассе Президент Путин: в зоне СВО находятся более 600 тысяч российских военных РИА «Новости»

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Специальная военная операция — это попытка прекратить войну, которую Украина развязала в Донбассе еще в 2014 году. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

«Да, вооруженными средствами в ответ на применение ими (Украиной — прим. ред.) вооруженных сил. Я уверен, что мы добьемся реализации поставленных перед нами целей», — сказал глава государства.

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Путин также заявил, что весь киевский режим основан на преступлениях. Единственным соображением при начале спецоперации была защита интересов России. При этом страна всячески пыталась выстроить отношения с Украиной.

Сейчас российским военнослужащим, участвующим в СВО, приходится удерживать линию фронта протяженностью более двух тысяч километров. В зоне боевых действий находятся свыше 600 тысяч человек, подчеркнул Путин.

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Россия сообщила Западу о своей готовности к переговорам по украинскому конфликту. В материалах шла речь, что РФ якобы готова отказаться от требования нейтрального и внеблокового статуса Украины в обмен на территориальные уступки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что Россия не изменит позицию.