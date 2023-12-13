Спецоперация 13 декабря 2023, 08:01 Российские артиллеристы ликвидировали командный пункт ВСУ в зоне спецоперации Минобороны: артиллеристы ЦВО уничтожили командный пункт ВСУ в зоне СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские артиллеристы ликвидировали командный пункт Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Разведка группировки «Центр» работала на переднем крае линии боевого соприкосновения и в тылу врага. Российские бойцы передали артиллеристами точные координаты размещения пункта управления ВСУ.

Реклама

«Расчеты 152-миллиметровых гаубиц „Д-20“ <…> уничтожили замаскированный командный пункт украинских националистов и район размещения средств радиоэлектронной борьбы противника», — уточнили в оборонном ведомстве.

По данным RT, в ночь на среду, 13 декабря, российские военные полностью взяли под контроль Марьинку Донецкой Народной Республики. На окраинах города установили флаг РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что неудачи украинской армии приведут к «раскачиванию лодки» в стране.