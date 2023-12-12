12 декабря 2023, 13:17
Песков спрогнозировал «раскачивание лодки» на Украине из-за неудач ВСУ
Песков: неудачи Украины приведут к раскачиванию лодки в стране
Неудачи Вооруженных сил Украины провоцируют раскачивание лодки и подрыв авторитета власти в стране. Такое мнение озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».
По данным российской Службы внешней разведки, вскоре у Запада может возникнуть потребность в замене президента Украины Владимира Зеленского. Журналисты спросили у Пескова поспособствует ли смена украинского лидера переходу к дипломатическому урегулированию конфликта.
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Представитель Кремля ответил, что спецслужбы располагают специфической информацией и делают выводы на ее основе. Пресс-секретарь президента предположил, что в ситуации с Зеленским речь идет о долгосрочной перспективе.
«Но то, что, конечно, многие неуспехи, которые на Украине постоянно происходят, ведут к раскачиванию лодки и к раскачиванию авторитета власти — это, действительно, видно невооруженным глазом», — отметил Песков.
По информации СВР, Евросоюз уже выбрал возможных преемников Зеленского. В список претендентов вошел главком ВСУ Валерий Залужный.
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