13 декабря 2023, 00:44
Марьинка в ДНР полностью перешла под контроль российской армии
RT: российские военные подняли флаг России над освобожденной Марьинкой
Город Марьинка в Донецкой Народной Республике полностью перешел под контроль российской армии. Военные установили флаг РФ на окраинах населенного пункта, сообщил телеканал RT в Telegram-канале.
Точку поставил второй батальон и разведывательная рота 163-го танкового полка, именно они установили российский триколор на окраине Марьинки. За украинской армией осталось не более двух домов у западной границы города, ВСУ возводят новые оборонительные рубежи в нескольких километрах от Марьинки.
По информации RT, российские штурмовики закрепляются и усиливают позиции, также ведут разведку лесополосы и населенного пункта Георгиевка. Бойцы выявляют и уничтожают огневые точки противника.
Ранее в Сети появились кадры установки российского флага на южной границе Марьинки.
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
Марьинка
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