Спецоперация 13 декабря 2023, 00:44 Марьинка в ДНР полностью перешла под контроль российской армии RT: российские военные подняли флаг России над освобожденной Марьинкой РИА «Новости»

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Город Марьинка в Донецкой Народной Республике полностью перешел под контроль российской армии. Военные установили флаг РФ на окраинах населенного пункта, сообщил телеканал RT в Telegram-канале.

Точку поставил второй батальон и разведывательная рота 163-го танкового полка, именно они установили российский триколор на окраине Марьинки. За украинской армией осталось не более двух домов у западной границы города, ВСУ возводят новые оборонительные рубежи в нескольких километрах от Марьинки.

По информации RT, российские штурмовики закрепляются и усиливают позиции, также ведут разведку лесополосы и населенного пункта Георгиевка. Бойцы выявляют и уничтожают огневые точки противника.

Ранее в Сети появились кадры установки российского флага на южной границе Марьинки.