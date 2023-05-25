Спецоперация 25 мая 2023, 15:37 Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских беспилотников Минобороны: средства ПВО за сутки сбили 28 украинских беспилотников РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских беспилотников и восемь снарядов РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны.

«Уничтожили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в ведомстве.

Реклама

В министерстве уточнили, что БПЛА сбили в районе 11 населенных пунктов в Харьковской и Запорожской областях, ДНР, ЛНР и под Херсоном.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Всего с начала спецоперации бойцы ВС России лишили украинских военных 429 боевых самолетов, 235 вертолетов, 4321 БПЛА и 424 зенитных ракетных комплексов.

Авиация ВС РФ за сутки нанесла удары по 95 артиллерийским подразделениям, российские летчики ликвидировали живую силу и боевую технику ВСУ в 102 районах.

Группировка войск «Восток» нанесла удар по украинским позициям на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.