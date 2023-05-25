25 мая 2023, 15:36
Группировка войск «Восток» ударила по позициям ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Минобороны России: ВСУ потеряли 110 человек на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Авиацию, артиллерию и тяжелые огнеметные системы использовали бойцы группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях для поражения позиций противника. За сутки ВСУ потеряли на этом участке проведения специальной военной операции до 110 человек личного состава. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Он подчеркнул, что украинские боевики находились около сел Новомихайловка и Новоселка Донецкой Народной Республики, а также в районе населенных пунктов Малая Токмачка и Нестерянка Запорожской области.
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Представитель Минобороны добавил, что бойцы «Востока» ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу около поселка Владимировка Донецкой Народной Республики.
«За сутки на данных направлениях потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30», — заявил Конашенков.
Также за минувшие сутки российские войска ликвидировали до 25 украинских военных, два автомобиля и артиллерийскую установку «Гвоздика» на Херсонском направлении.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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