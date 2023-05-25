Спецоперация 25 мая 2023, 15:36 Группировка войск «Восток» ударила по позициям ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях Минобороны России: ВСУ потеряли 110 человек на Южно-Донецком и Запорожском направлениях РИА «Новости»

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Авиацию, артиллерию и тяжелые огнеметные системы использовали бойцы группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях для поражения позиций противника. За сутки ВСУ потеряли на этом участке проведения специальной военной операции до 110 человек личного состава. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что украинские боевики находились около сел Новомихайловка и Новоселка Донецкой Народной Республики, а также в районе населенных пунктов Малая Токмачка и Нестерянка Запорожской области.

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Представитель Минобороны добавил, что бойцы «Востока» ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу около поселка Владимировка Донецкой Народной Республики.

«За сутки на данных направлениях потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30», — заявил Конашенков.

Также за минувшие сутки российские войска ликвидировали до 25 украинских военных, два автомобиля и артиллерийскую установку «Гвоздика» на Херсонском направлении.