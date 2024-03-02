Спецоперация 02 марта 2024, 19:07 Российская авиация ударила по спецназу ВСУ в Сумской области Элитный спецназ ВСУ попал под мощный удар ВКС РФ в Сумской области РИА «Новости»

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Российская авиация ударила по подразделению Сил спецоперации (ССО) ВСУ в Глухове Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«После уничтожения подразделения ССО на Тендровской косе следующее подразделение накрыли бомбы недалеко от границы», — указали в публикации.

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По данным канала, при обстреле погиб 34-летний депутат Саранчуковского сельского совета Тернопольской области Назар Соколовский, который был бойцом подразделения.

Также стало известно о гибели офицера группы разведки штаба отряда ССО Ильи Пичохи. Отмечается, что реальные потери ВСУ в Сумской области в результате удара ВКС России гораздо больше.

По данным военкоров, российские войска также перешли в мощное наступление на Запорожском направлении. По укреплениям украинских боевиков наносят удары из РСЗО ТОС «Солнцепек». За сутки ВС России заняли четыре опорных пункта ВСУ в районе Работина.