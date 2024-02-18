18 февраля 2024, 11:07
Активность боев на Запорожском направлении в зоне СВО возросла
Рогов: возросла активность боевых действий на Запорожском направлении
В последние дни на Запорожском направлении возросла активность боевых действий. Об этом заявил руководитель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова привело РИА «Новости».
«Наша артиллерия, реактивные системы залпового огня, ТОС „Солнцепек“ наносят массированные удары по врагу — его укрепрайонам и скоплениям боевой техники», — поделился общественник.
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По словам Рогова, бои идут в районе сел Работино и Вербовое. Российские военнослужащие продолжают наступать, отбрасывая бойцов ВСУ с их позиций.
ВС России также провели успешную операцию по освобождению города Авдеевка в ДНР. Президенту Владимиру Путину в субботу, 17 февраля, доложили, что населенный пункт взят под контроль. ВСУ понесли колоссальные потери, только за сутки они лишились более 1,5 тысячи человек. Город начали зачищать от остатков украинских боевиков.
ДНР
ВСУ
Россия
Авдеевка
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