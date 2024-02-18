Спецоперация 18 февраля 2024, 01:40 Российские войска перешли в мощное наступление у Работино «РВ»: ВС РФ перешли в наступление, ударив танками по позициям ВСУ у Работино РИА «Новости»

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Российские войска перешли в мощное наступление на Запорожском направлении, обрушив на противника град ударов и выбив со многих позиций в районе села Работино. Об этом сообщили в своем Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

«При мощной поддержке ВКС России, ТОС „Солнцепек“ и артиллерии бронегруппы 58-й армии и 76-й псковской дивизии ВДВ во второй половине дня неожиданно атаковали врага широким фронтом, достаточно глубоко вклинившись в оборону ВСУ», — уточнил канал.

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Военкоры добавили, что руины Работино пылают вместе с украинскими позициями. Боевики ВСУ пытаются огрызаться, подключив артиллерию, но российские военные продолжили наступление и в темное время суток.

Прошлым летом именно на участке Работино — Вербовое были сосредоточены основные силы украинского контрнаступления, которое в итоге провалилось, сообщил Telegram-канал «Военный Осведомитель».

В конце декабря 2023 года глава Запорожской области Евгений Балицкий спрогнозировал, что Украина не сможет оказывать организованное сопротивление на поле боя весной 2024 года.