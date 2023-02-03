03 февраля 2023, 04:01
Российская артиллерия взяла под контроль все подходы к Артемовску
Советник врио главы Кимаковский: артиллерия РФ взяла под контроль все подходы к Артемовску
Российские артиллеристы контролируют все подходы к Артемовску в ДНР. Об этом в разговоре с РИА «Новости» сообщил советник врио главы народной республики Игорь Кимаковский.
«В Артемовске намечается самый большой успех, там союзные силы близки к тому, чтобы взять под огневой контроль кольцо вокруг города, то есть мы приближаемся к оперативному окружению города», — заявил он.
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Как отметил Кимаковский, подразделения российских войск уже заняли позиции на восточных окраинах города. Все подходы к населенному пункту полностью держит под своим контролем артиллерия.
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Артемовск расположен на подконтрольной украинским властям части ДНР. Город находится к северу от Горловки.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица США и Европы написало, что ВСУ придется отступить из Артемовска. По мнению чиновников, украинских военнослужащих ждут сложные недели, а поставляемое им западное оружие не поможет одержать победу. Российские войска уже взяли Артемовск в оперативное окружение. Об этом сообщал советник врио главы ДНР Ян Гагин.
ВСУ
Россия
Специальная военная операция РФ на Украине
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