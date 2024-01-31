Спецоперация 31 января 2024, 10:25 Ударная группа армейской авиации лишила ВСУ опорника на Купянском направлении Ударная группа с Ка-52 уничтожила опорник ВСУ на Купянском направлении

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ВСУ лишись опорного пункта на Купянском направлении. Объект уничтожила ударная группа армейской авиации ВКС России. Видео выполнения боевой работы опубликовали в официальном Telegram-канале Минобороны.

В ударную группу входили ударно-штурмовой вертолет Ка-52 «Аллигатор» и вертолет поисково-спасательного обеспечения Ми-8. Военные успешно выполнила очередную боевую задачу, подчеркнули в пресс-службе.

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Как уточнили в ведомстве, экипаж Ка-52 применил авиационные средства поражения по опорным пунктам и живой силе ВСУ, которые обнаружили разведчики.

Днем ранее Минобороны сообщало о захвате штурмовыми группами 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ важного опорного пункта ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Морпехи при этом атаковали противника одновременно с нескольких направлений. Действия штурмовых групп с воздуха координировали расчеты БПЛА.