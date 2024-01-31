Спецоперация 31 января 2024, 11:17 Российские артиллеристы продвинулись к передовым позициям ВСУ под Артемовском РИА «Новости»: артиллеристы продвинулись к позициям ВСУ под Артемовском РИА «Новости»

Читать 360tv в

Артиллеристы продвинулись на Артемовском участке, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на командира 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск с позывным Ювелир. По его словам, минометные расчеты подразделения переместили огневые точки ближе к передовым позициям противника.

«Артиллерия продвигается вперед, связано это с тем, что мы выбиваем второй и третий эшелон противника», — пояснил собеседник агентства.

Реклама

Минометы, как отметил Ювелир, координируют свои действия с пехотой. Так, по его словам, проще корректировать и гораздо легче наносить огонь по противнику.

Российские минометчики передвигают вооружение ближе к линии боевого соприкосновения, добавил он. Так увеличивается дальность стрельбы в тылу ВСУ.

Ювелир обратил внимание, что продвигают вперед минометы 82-миллиметрового калибра, поскольку они менее шумные, таким образом, их не так просто обнаружить подразделениям противника.