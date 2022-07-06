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    06 июля 2022, 10:53

    Россия сообщила в ОЗХО о подготовке Украиной провокации на Славянской ТЭС в Николаеве

    Россия предупредила ОЗХО о подготовке Украиной провокации на Славянской ТЭС в Николаеве

    Максим Зинкин

    Россия направила официальную ноту в технический секретариат ОЗХО о подготовке Украиной провокации на Славянской ТЭС в Николаеве. Об этом сообщил постпред России, написал ТАСС.

    Ранее Министерство обороны РФ сообщало о готовности украинских военных взорвать Криворожскую ТЭС, чтобы обвинить Россию в создании гуманитарного и энергетического кризиса.

    Также начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщал о подготовке провокации ВСУ с химическим оружием в Одессе.