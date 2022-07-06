Россия сообщила в ОЗХО о подготовке Украиной провокации на Славянской ТЭС в Николаеве

Россия направила официальную ноту в технический секретариат ОЗХО о подготовке Украиной провокации на Славянской ТЭС в Николаеве. Об этом сообщил постпред России, написал ТАСС.

Ранее Министерство обороны РФ сообщало о готовности украинских военных взорвать Криворожскую ТЭС, чтобы обвинить Россию в создании гуманитарного и энергетического кризиса.

Также начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщал о подготовке провокации ВСУ с химическим оружием в Одессе.