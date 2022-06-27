Минобороны объявило о готовности ВСУ взорвать Криворожскую ТЭС

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев объявил о том, что Киев готов взорвать Криворожскую ТЭС для того, чтобы обвинить российских военных в создании энергетического и гуманитарного кризиса. По его словам, которые привело РИА «Новости», достоверно установлено, что руководство Украины подготовило новую провокацию для дискредитации российской армии.

«Для ее реализации украинское командование целенаправленно разместило свои вооруженные формирования на Криворожской теплоэлектростанции, с территории которой подразделения артиллерии и РСЗО ежедневно (с 24 июня 2022 года) осуществляют выход на огневые позиции, совершают систематические обстрелы северных районов Херсонской области и укрываются на электростанции, провоцируя российские войска на открытие ответного огня», — сказал военный.

По словам Мизинцева, не исключено, что не сумев спровоцировать российских военных ударить по ТЭС, Украина сама взорвет элементы электростанции, чтобы «представить мировому сообществу поддельные доказательства нанесения удара со стороны российских войск».

Он пояснил, что в случае реализации такого сценария без электроэнергии останется население большей части центральных регионов Украины и сотни объектов жизнеобеспечения.

Кроме того, по словам представителя российского Минобороны, на территориях хлебозавода в городе Славянск и молокозавода в городе Краматорск Донецкой области подразделения ВСУ оборудовали огневые позиции и разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО, из которых «систематически обстреливают населенные пункты».

Также в Харькове, по сведениям Мизинцева, украинские бойцы разместили дальнобойную артиллерию и РСЗО на территории хлебозавода № 11. При этом эвакуация жителей из близлежащих домов не проводилась.