Спецслужбы Украины готовят провокацию в Одесской области. Ее целью является обвинение вооруженных сил РФ в применении химического оружия. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Украинские спецслужбы готовят провокацию для обвинения российских военных в якобы применении химического оружия против мирного населения.

«Для этого в санаторий министерства охраны здоровья Украины „Приморский“ (населенный пункт Курортный Одесской области) 18 июня 2022 года прибыли представители СБУ, которые прорабатывали с руководством учреждения вопросы приема, размещения и оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химическими (отправляющими) веществами», — заявил военный.

Кроме того ВСУ готовят ракетные удары из Кривого Рога по больнице в Высокополье с целью провокации ответного огня российских войск.

«При проведении данной провокации по указанию киевских властей будут задействованы беспилотные летательные аппараты для подготовки фейковых видеоматериалов о якобы „убийствах мирных жителей города русскими“, которые будут широко распространены западными информационными агентствами», — сообщил представитель Минобороны РФ.

Ранее Мизинцев объявил о том, что Киев готов взорвать Криворожскую ТЭС, чтобы обвинить российских военных в создании энергетического и гуманитарного кризиса.