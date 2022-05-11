Россия приняла через погранпункты в Ростовской области 17 тысяч новых беженцев из Донбасса

Больше 17 тысяч жителей Донбасса за сутки пересекли границу России через пропускные пункты в Ростовской области. Данные областного погрануправления ФСБ привел ТАСС.

Источник агентства рассказал, что в общей сложности Россия приняла уже более 1,2 миллиона беженцев с Украины и из Донбасса, в том числе 211 тысяч детей. Большинство приехавших — граждане ДНР, ЛНР и россияне. На сегодня развернуто 523 пункта временного размещения в 53 регионах. В них находятся 34 тысячи человек, в том числе 11 тысяч детей. Еще один пункт открыт в ДНР.

Ранее в Штабе теробороны ДНР сообщили, что за сутки из Мариуполя в пункт временного размещения в Безыменное были эвакуированы почти 500 человек. Тем временем в соседней ЛНР рассказали, что обсуждают с Россией механизмы оказания помощи в восстановлении разрушенных городов.