Почти 500 человек эвакуировались из Мариуполя за сутки
Штаб теробороны ДНР: из Мариуполя в Безыменное эвакуировались 447 человек
Больше 30,4 тысячи человек эвакуировались из Мариуполя в Безыменное, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. За последние сутки из города уехали 447 человек.
Людей приняли в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернули силами МЧС ДНР. Спасатели также составили списки прибывших, чтобы родственники могли найти друг друга. Всего начиная с 5 марта в Безыменное бежали 30 409 мариупольцев.
Местные жительницы города ранее рассказали об очередных зверствах националистов. Украинские власти на протяжении многих лет запрещали в Мариуполе праздновать День Победы, а стариков с георгиевскими ленточками даже избивали.
Тем временем украинские войска продолжили вести огонь по населенным пунктам Донбасса. Один человек пострадал при атаке на поселок городского типа Александровка в ДНР. Снаряд попал в дом на улице Горького. Утром 11 мая также обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку.