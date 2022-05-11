Российские власти начали переговоры с руководством Луганской Народной Республики о помощи в восстановлении разрушенных городов. Об этом рассказал РИА «Новости» посол ЛНР в России Родион Мирошник.

В республику приезжают высокопоставленные гости, чтобы обсудить программы и механизмы, которые можно задействовать для скорейшего восстановления луганских городов и экономики. ЛНР, по словам Родиона Мирошника, не может сделать этого самостоятельно, без помощи России. В частности, будут использоваться отечественные строительные технологии.

«Сказать, сколько денег понадобится на восстановление, до освобождения территории ЛНР практически невозможно. Сумма будет колебаться, мы еще не знаем, в каком состоянии получим Северодонецк, насколько сильно подвергнется разрушениям Лисичанск», — предупредил посол.

По его словам, известно лишь состояние Попасной — город почти полностью разрушен.

Правительство России ранее анонсировало помощь Донбассу в подготовке к новому учебному году. Будут выделены деньги на закупку учебников и оборудования.