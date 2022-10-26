Россия обсудила с Индией и Китаем вопрос украинской «грязной бомбы» | 360°

Спецоперация 26 октября 2022, 13:25 Россия обсудила с Индией и Китаем вопрос украинской «грязной бомбы» Минобороны: Шойгу и министры обороны Индии и Китая обсудили вопрос «грязной бомбы» РИА "Новости"

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Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу провел переговоры со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом, обсудив вероятность применения «грязной бомбы» в конфликте на Украине. Вопрос он поднял и в диалоге с китайским коллегой Вэй Фэнхэ, сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства в Telegram-канале.

Шойгу и Сингх обсудили широкий спектр вопросов, в том числе ситуацию на Украине.

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«Российский министр довел до Сингха озабоченность о вероятных провокациях применения „грязной бомбы“ со стороны Украины», — сообщили в министерстве.

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Кроме того, Шойгу по видеосвязи связался с главой Министерства обороны Китая Вэй Фэнхэ, на повестке диалога стояли аналогичные вопросы.

Ранее в СМИ появилась информация, что украинские боевики рассматривают вероятность применения маломощного ядерного заряда со взрывчаткой и радиоактивными веществами, называемого «грязной бомбой».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что угроза использования ВСУ этого типа вооружений сохраняется. Он напомнил, что Шойгу уже довел информацию до глав Минобороны Франции, Великобритании и США, писал RT.

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что в случае использования «грязной бомбы» радиация загрязнит пораженную территорию на срок до 50 лет, пострадают десятки тысяч людей.