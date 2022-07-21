Россия и Украина всегда имеют возможность для прямого диалога, президент Владимир Путин не закрывал эту дверь для украинской стороны. Об этом РИА «Новости» сообщил помощник российского лидера Дмитрий Песков.

«Никто и никогда не говорил о закрытии этой двери для диалога, ни президент, ни глава МИД Лавров», — сообщил он.

Накануне руководитель российского дипведомства Сергей Лавров сообщил, что в текущей обстановке переговоры с Украиной не имеют никакого смысла. Он подчеркнул, что украинская сторона полностью лишена самостоятельности.

Также Лавров предположил, что Запад хочет развить конфликт на востоке Украины в полноценную войну России со странами Европы. По его мнению, это выгодное США и Великобритании.