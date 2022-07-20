20 июля 2022, 12:41
Лавров заявил, что вести переговоры с Украиной не имеет смысла
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал бессмысленными переговоры между Россией и Украиной в текущей ситуации. Об этом он заявил в интервью RT и РИА «Новости».
Министр напомнил о заявлениях западных политиков о том, что Украина должна «победить на поле боя». По его словам, завершить конфликт мирным путем в любом случае не позволят западные страны, которым выгодно его продолжение.
«Они очень хотят сделать эту войну настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами. Американцам и англичанам это выгодно», — заключил Лавров.