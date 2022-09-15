Росгвардия помогла ликвидировать около 50 украинских боевиков в Донбассе | 360°

Спецоперация 15 сентября 2022, 13:19 Поделиться Telegram

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Viber Росгвардия помогла ликвидировать около 50 украинских боевиков в Донбассе ТАСС: росгвардейцы помогли ВС РФ уничтожить до 50 военных и 13 единиц техники ВСУ РИА «Новости»

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Бойцы Росгвардии помогли Вооруженным силам России уничтожить большую группу украинских националистов в Донбассе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Бойцы Росгвардии во время проведения разведывательных мероприятий обнаружили скопление живой силы нацистов, артиллерийское вооружение, самоходные артиллерийские установки и бронированную автомобильную технику.

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Ведомство передало координаты противника военным, которые нанесли высокоточный удар по дислокации неприятеля. Потери ВСУ составило около 50 человек живой силы.

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Росгвардейцы провели оперативные мероприятия в Лисичанске, выявив в доме местного жителя схрон с гранатами, гранатометами, реактивными снарядами, противопехотными и противотанковыми минами, стрелковым оружием и боеприпасами. В том числе иностранного производства.

Накануне спецназовцы Росгвардии задержали больше130 пособников украинской армии в Запорожской и Херсонской областях, писал RT.

Неделю назад стало известно, что Росгвардия уничтожила один из опорных пунктов ВСУ в Донецкой Народной Республике.

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