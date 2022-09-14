Пособников ВСУ задержали в Запорожской и Херсонской областях | 360°

Спецоперация 14 сентября 2022, 12:23 Поделиться Telegram

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Viber Пособников ВСУ задержали в Запорожской и Херсонской областях Росгвардия задержала свыше 130 пособников ВСУ в Запорожской и Херсонской областях РИА «Новости»

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Бойцы Росгвардии задержали более 130 человек в Запорожской и Херсонской областях, причастных к ВСУ, СБУ и националистическим организациям. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Росгвардейцы изъяли миномет, свыше 130 единиц огнестрельного оружия, 33 гранатомета, 55 ручных гранат различных модификаций, 13 ракет к переносным противотанковым ракетным комплексам «Фагот» и «Метис», порядка 16 тысяч боеприпасов и пять «коктейлей Молотова».

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Бойцы ведомства обезвредили больше 20 артиллерийских снарядов и 8,4 килограмма тротила.

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Кроме того, обнаружено 4,5 килограмма наркотических веществ.

Накануне Росгвардия сообщила, что в Луганской Народной Республике спецназовцы задержали девять пособников украинской армии, вскрыв 10 схронов с вооружением украинских националистов.

Ранее стало известно, что Росгвардия обнаружила крупные тайники с оружием ВСУ в Херсонской и Запорожской областях.

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