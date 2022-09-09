Важное 09 сентября 2022, 11:35 Поделиться Telegram

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Viber Опорный пункт ВСУ и 15 украинских военных уничтожили в ДНР — Росгвардия Росгвардия: ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ и 15 украинских военных в ДНР РИА «Новости»

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Опорный пункт ВСУ, 15 украинских военнослужащих и два склада боеприпасов уничтожены артиллерией российских войск. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии, передал ТАСС.

Объекты были обнаружены при проведении воздушной оптико-электронной разведки мобильной группой противодействия БПЛА.

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«В результате нанесения артиллерийского огня подразделениями российских войск, а также корректировки с воздуха специалистами Росгвардии уничтожено до 15 военнослужащих ВСУ, взводный опорный пункт и два склада боеприпасов», — сказано в сообщении.

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Ранее Вооруженные силы России уничтожили пять складов боеприпасов и ракет в Запорожской области, ДНР и под Балаклеей Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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