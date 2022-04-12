ВС РФ пресекли попытку нацистов выйти из окружения на заводе в Мариуполе

Украинские националисты попытались совершить прорыв кольца окружения в районе завода имени Ильича, однако эти намерения пресекли российские военнослужащие. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерство обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Всего в прорыве участвовали около 100 нацистов. В темное время суток они на бронетехнике пытались покинуть территорию завода и уйти к северной части Мариуполя.

«Эту попытку пресекли ударами артиллерии и авиации», — заявил Конашенков.

Российские военные уничтожили три танка ВСУ, вывели из строя пять бронетранспортеров и семь машин. Также ликвидированы до 50 националистов, еще 42 военнослужащих добровольно сдались в плен.

Минобороны сообщило об уничтожении ангара с авиационной техникой и двух складов с боеприпасами в Хмельницкой и Киевской областях Украины.