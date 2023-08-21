Спецоперация 21 августа 2023, 12:38 Рогозин сообщил о больших потерях ВСУ в Запорожской области Рогозин заявил о потерях ВСУ при попытке штурма Работино в Запорожской области Официальный сайт президента Украины

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Украинские боевики продолжили попытки взять под контроль населенный пункт Работино в Запорожской области, они несут большие потери. Об этом ТАСС сообщил глава военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

«Противник старается обойти Работино по флангам, но несет при этом большие потери в военной технике и живой силе», — рассказал он.

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Рогозин отметил, что специалисты военно-технического центра «Царские волки» в настоящее время находятся на Запорожском направлении.

В воскресенье, 20 августа, Минобороны сообщило об уничтожении до 135 бойцов ВСУ в боях в Запорожской области за сутки. В ведомстве подчеркнули, что российские силы отразили восемь атак националистов рядом с населенными пунктами Вербовое и Работино.

Кроме того, член ГСА Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что ВС России перемалывают элитные подразделения ВСУ в районе Работино.