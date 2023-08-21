Спецоперация 21 августа 2023, 03:18 ВСУ попали в «мясорубку» на Запорожском направлении Рогов: российские войска «перемололи» элитные части ВСУ у села Работино РИА «Новости»

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Российская армия «перемалывает» элитные части Вооруженных сил Украины в ходе боев в районе села Работино на Запорожском направлении. Об этом глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram-канале.

«Сегодня с раннего утра возобновились активные действия. Воюет элита ВСУ из 10-го армейского корпуса, хваленые подразделения, которые просто перемалываются на нашей первой линии обороны», — сказал он.

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По словам Рогова, до этого ВСУ предприняли неудачную попытку закрепиться на северных окраинах села. ВС РФ накрывали противника артиллерийским и минометным огнем, наблюдались стрелковые бои.

Он отметил, что ночью украинские войска выбили из населенного пункта. Также здесь впервые стали активно применять американские бронемашины Stryker, которые стоят на вооружении 46-й и 82-й бригад ВСУ.

По данным Минобороны, за сутки российская армия отразила атаки ВСУ в Запорожской области, потери противника составили 135 бойцов. В ходе боя ВС РФ уничтожили артиллерийскую систему М777 США, британские гаубицы FH-70 и американскую M119.