21 августа 2023, 01:13
ВС России отразили восемь атак ВСУ в Запорожской области
Российские военные за сутки отразили атаки ВСУ в Запорожской области, потери противника составили 135 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На Запорожском направлении активными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке артиллерии отражено восемь атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое», — указал он.
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По его словам, противник также потерял несколько танков, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера Stryker, три автомобиля и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab. В ходе боя российские военные ликвидировали артиллерийскую систему М777 производства США, британские гаубицы FH-70 и американскую M119.
Ранее ВС России успешно отразили атаки ВСУ в направлении Урожайного в ДНР. Российские военные также пресекли попытку противника провести разведку в направлении села Старомайорского.
ВСУ
Россия
Запорожская область
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