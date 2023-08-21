Спецоперация 21 августа 2023, 01:13 ВС России отразили восемь атак ВСУ в Запорожской области РИА «Новости»

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Российские военные за сутки отразили атаки ВСУ в Запорожской области, потери противника составили 135 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Запорожском направлении активными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке артиллерии отражено восемь атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое», — указал он.

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По его словам, противник также потерял несколько танков, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера Stryker, три автомобиля и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab. В ходе боя российские военные ликвидировали артиллерийскую систему М777 производства США, британские гаубицы FH-70 и американскую M119.

Ранее ВС России успешно отразили атаки ВСУ в направлении Урожайного в ДНР. Российские военные также пресекли попытку противника провести разведку в направлении села Старомайорского.