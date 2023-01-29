Спецоперация 29 января 2023, 08:00 Рогов рассказал, почему важно было освободить село Благодатное в ДНР Член совета ВГА Рогов: освобождение Благодатного в ДНР имеет стратегическое значение РИА «Новости»

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Освобождение села Благодатное в ДНР войсками ЧВК «Вагнер» поможет российским войскам выйти к основному пути снабжения ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он отметил, что взятие Благодатного под контроль — еще один шаг к окружению Артемовска и установлению огневого контроля над дорогой Артемовск — Славянск.

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«Это основной путь снабжения группировки ВСУ, которая находится в Бахмуте (украинское название Артемовска — прим. ред.). От Благодатного до этой трассы менее четырех километров», — пояснил Рогов.

Он напомнил, что именно по этой трассе Украина отправляет «на верную смерть» подкрепления ВСУ для спасения ситуации под Артемовском.

О том, что Благодатное, находящееся к северу от Артемовска, перешло под контроль группы Вагнера, сообщил ее основатель и руководитель Евгений Пригожин.

ВСУ скоро потерпят окончательное поражение, спрогнозировал в беседе с «360» политолог Евгений Михайлов.