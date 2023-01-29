Спецоперация 29 января 2023, 00:46 Подразделения «Вагнера» взяли под контроль село Благодатное в ДНР Пригожин заявил, что село Благодатное в ДНР перешло под контроль группы «Вагнера» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль село Благодатное в ДНР, сообщил основатель и руководитель группы Евгений Пригожин.

«Подразделения ЧВК „Вагнер“ взяли Благодатное. Благодатное под нашим контролем», — слова Пригожина привела его пресс-служба.

Реклама

Населенный пункт находится к югу от города Соледар, который перешел к российским военным 11 января. В настоящее время также ведутся боевые действия в Угледаре. Российские военнослужащие закрепились на окраинах города. Ожидается, что Угледар в скором времени будет контролироваться ВС России.

Ранее эксперт по безопасности, кавалер ордена мужества Роман Насонов заявил, что российские военные выбрали грамотную тактику — они рассекают группы украинских войск. Наступательные действия продолжаются, а украинским солдатам остается только обороняться. Насонов подчеркнул, что Угледар входит в состав ДНР, идет системное освобождение этой территории от ВСУ.