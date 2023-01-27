27 января 2023, 19:58
Пробираясь сквозь украинскую паутину. Освобождение Донбасса близится к завершению
Политолог Михайлов: союзные силы оставили ВСУ без ремзаводов и поставок западной техники
В четверг, 26 января, союзные силы нанесли очередной удар по объектам инфраструктуры Украины. Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в беседе с «360» отметил, что активное наступление российской армии и ее соратников было вполне ожидаемым.
Далее — прямая речь.
Сбылось предсказание более-менее грамотных западных и украинских экспертов: как только в России завершилась подготовка мобилизованных, союзные силы пошли в наступление. У них хватит запала и возможностей для нанесения окончательного поражения ВСУ.
Перекрыли кислород
Прежде всего стоит отметить нанесение ударов по критической инфраструктуре и остаткам промышленного оборонного комплекса Украины. Причем от последнего фактически ничего не осталось. В лучшем случае эти предприятия могут ремонтировать тяжелую военную технику. По факту украинская промышленность «лежит».
Где-то еще у ВСУ остались небольшие производства. По ним и наносят удары.
Также в Минобороны сообщили о срыве поставок военной техники на баланс ВСУ. Такая же тактика применится против танков, которые Запад передаст Украине весной.
И удары по критической инфраструктуре, и по прибывающей из ЕС технике — необходимые действия. Таким образом союзные силы лишают противника доступа к электроэнергии. К тому же украинская армия остается без возможности обновить техническое оснащение.
Союзные силы по всем направлениям перешли в наступление. Это происходит и в Запорожской области, и около Донецка.
Сквозь укрепрайоны к освобождению
ВСУ изо всех сил цепляются за последние свои позиции. Да, за восемь лет до спецоперации украинские войска успели создать в Донбассе мощную систему укреплений. Но союзные силы шаг за шагом пробираются сквозь эту паутину.
Поэтому так тяжело проходят бои. Но освобождение Донбасса подходит к концу. Предполагаю, эту задачу союзные силы завершат в течение месяца. Как минимум за это время Донбасс освободят на 80%.
ВСУ будут больше стягиваться к своим оборонительным линиям, которые расположены уже ближе к Киеву. Также украинцы перейдут в оборону на другой стороне Днепра в Херсонской области. Союзным силам станет гораздо сложнее переправляться через эту реку.
Однако у ВСУ осталось мало боеспособных частей. В основном руководство украинской армии закрывает прорехи в объеме живой силы обычными мобилизованными.
Также пытаются сохранить те части, которые хоть как-то еще могут сражаться. И их уже оттягивают из тех мест, где видится поражение, и переводят под Киев, Херсон и другие города, где ожидается наступление союзных сил.
Раньше у ВСУ была возможность как-то давить на ВС России и их соратников. Речь идет об эпизодах, когда у союзных сил не было достаточного числа военных на тех или иных участках и они вынужденно, на скорую руку, переправляли личный состав с места на место.
Однако под конец января у нас достаточно возможностей как для удержания линии обороны по всей линии соприкосновения, так и для наступления.
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