Эксклюзив 27 января 2023, 19:58 Пробираясь сквозь украинскую паутину. Освобождение Донбасса близится к завершению Политолог Михайлов: союзные силы оставили ВСУ без ремзаводов и поставок западной техники РИА «Новости»

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В четверг, 26 января, союзные силы нанесли очередной удар по объектам инфраструктуры Украины. Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в беседе с «360» отметил, что активное наступление российской армии и ее соратников было вполне ожидаемым.

Далее — прямая речь.

Сбылось предсказание более-менее грамотных западных и украинских экспертов: как только в России завершилась подготовка мобилизованных, союзные силы пошли в наступление. У них хватит запала и возможностей для нанесения окончательного поражения ВСУ.

Перекрыли кислород

Прежде всего стоит отметить нанесение ударов по критической инфраструктуре и остаткам промышленного оборонного комплекса Украины. Причем от последнего фактически ничего не осталось. В лучшем случае эти предприятия могут ремонтировать тяжелую военную технику. По факту украинская промышленность «лежит».

Где-то еще у ВСУ остались небольшие производства. По ним и наносят удары.

Также в Минобороны сообщили о срыве поставок военной техники на баланс ВСУ. Такая же тактика применится против танков, которые Запад передаст Украине весной.

И удары по критической инфраструктуре, и по прибывающей из ЕС технике — необходимые действия. Таким образом союзные силы лишают противника доступа к электроэнергии. К тому же украинская армия остается без возможности обновить техническое оснащение.

РИА «Новости»

Союзные силы по всем направлениям перешли в наступление. Это происходит и в Запорожской области, и около Донецка.

Сквозь укрепрайоны к освобождению

ВСУ изо всех сил цепляются за последние свои позиции. Да, за восемь лет до спецоперации украинские войска успели создать в Донбассе мощную систему укреплений. Но союзные силы шаг за шагом пробираются сквозь эту паутину.

Поэтому так тяжело проходят бои. Но освобождение Донбасса подходит к концу. Предполагаю, эту задачу союзные силы завершат в течение месяца. Как минимум за это время Донбасс освободят на 80%.

ВСУ будут больше стягиваться к своим оборонительным линиям, которые расположены уже ближе к Киеву. Также украинцы перейдут в оборону на другой стороне Днепра в Херсонской области. Союзным силам станет гораздо сложнее переправляться через эту реку.

Однако у ВСУ осталось мало боеспособных частей. В основном руководство украинской армии закрывает прорехи в объеме живой силы обычными мобилизованными.

Также пытаются сохранить те части, которые хоть как-то еще могут сражаться. И их уже оттягивают из тех мест, где видится поражение, и переводят под Киев, Херсон и другие города, где ожидается наступление союзных сил.

РИА «Новости»

Раньше у ВСУ была возможность как-то давить на ВС России и их соратников. Речь идет об эпизодах, когда у союзных сил не было достаточного числа военных на тех или иных участках и они вынужденно, на скорую руку, переправляли личный состав с места на место.

Однако под конец января у нас достаточно возможностей как для удержания линии обороны по всей линии соприкосновения, так и для наступления.