ВСУ перебросили рекордное количество частей в Запорожье — Рогов | 360°

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ВСУ перебросили рекордное количество частей в Запорожье — Рогов

Член ВГА Рогов сообщил о присутствии в Запорожье рекордного числа частей ВСУ

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Скопление рекордного числа частей Вооруженных сил Украины отмечено на линии соприкосновения в Запорожской области. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Такого скопления частей ВС Украины, включая наемников и спецназовцев, на линии соприкосновения в Запорожье еще не было», — подчеркнул Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».

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Он обратил внимание, что со стороны ВС Украины присутствуют военные, говорящие на английском и польском языках.

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Концентрация военной техники Вооруженных сил Украины была замечена вдоль всей линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожье 13 сентября.

Ранее Рогов предупреждал, что украинские войска готовят большое наступление в районе Запорожской АЭС и переправ. Рогов уточнил, что наступление, судя по данным разведки, готовят в районе атомной станции, переправ и немного восточнее ЗАЭС.

ВСУ

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