Военную технику ВСУ заметили вдоль всей линии соприкосновения в Запорожье | 360°

Спецоперация 13 сентября 2022, 09:17 Поделиться Telegram

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Viber Военную технику ВСУ заметили вдоль всей линии соприкосновения в Запорожье Член ВГА Рогов: технику ВСУ заметили вдоль всей линии соприкосновения в Запорожье Министерство обороны Украины

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Концентрация военной техники Вооруженных сил Украины замечена вдоль всей линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожье. Такое заявление сделал член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Как сообщают мои земляки-запорожцы, фиксируется концентрация вражеской техники практически вдоль всей Запорожской ЛБС по линии Степногорск — Новояковлевка — Орехов — Гуляй Поле — Вольное Поле», — написал он в своем Telegram-канале.

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Рогов добавил, что передвижение пар орудий М777 и машин РСЗО к ЛБС зафиксировано сразу на нескольких направлениях.

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Накануне вечером он сообщил, что украинские силы готовят масштабное наступление в районе Запорожской АЭС. По его данным, ВСУ начали переброску артиллерийских установок, большого количества тяжелых орудий, гаубиц М777 и РСЗО HIMARS.

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