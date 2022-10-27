Балаклавскую ТЭС атаковали при помощи беспилотника | 360°

Важное 27 октября 2022, 08:37 Балаклавскую ТЭС атаковали при помощи беспилотника Губернатор Севастополя Развожаев: Балаклавскую ТЭС атаковали при помощи беспилотника Telegram-канал Михаила Развозжаева

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Ночью 27 октября беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе. Загорелся трансформатор, но его быстро потушили. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

«Сегодня ночью на Балаклавскую ТЭС совершена атака БПЛА. Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал», — объявил он.

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Работники теплоэлектростанции своими силами потушили открытый огонь, на момент приезда МЧС его уже не было. Спасатели быстро справились с возгоранием, трансформатор получил минимальные повреждения.

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Никто из сотрудников Балаклавской ТЭС не пострадал. Нападение не повлияло на электроснабжение региона, станция работает в прежнем режиме.

Михаил Развозжаев уточнил, что разрушения могли быть серьезными. Избежать их удалось предпринятым мерам безопасности. Дрон засекли и сбили средства радиолокационной защиты, и он не достиг основной цели, а упал на неработающий трансформатор.