08 июня 2023, 19:11
Путину доложили о результатах боя на Запорожском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли три танка Leopard в ходе боя на Запорожском направлении
Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов передал президенту Владимиру Путину доклад о результатах ночного боя на Запорожском направлении. Об этом сообщил командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук, его слова привело Минобороны РФ.
«Вчера вечером верховный главнокомандующий связывался с командующим войск военного округа, тот подробно доложил ему обстановку на нашем направлении. Сегодня утром начальник Генштаба доложил президенту о результатах ночного боя», — сказал Романчук.
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По данным Минобороны, при попытке ночного наступления на Запорожском направлении потеряли более 30 танков, в том числе три Leopard.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ во время попытки прорыва обороны российских войск на Запорожском направлении составили 350 человек и 33 танка, а также 11 боевых машин пехоты.
По словам Шойгу, для попытки прорыва командование ВСУ направило из резервов специально подготовленных военных, которые не справились со своей задачей.
Владимир Путин
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