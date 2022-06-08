Разминированный порт Бердянска отправит первые суда с зерном

Морской порт Бердянска заработал после разминирования. Первые суда с зерном отправятся к месту назначения на текущей неделе, сообщил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Все готово для отправки грузов. Первыми грузами, скорее всего, будет наше зерно, которого на самом деле очень много», — сообщил он.

По его словам, элеваторы заполнены и нужно освобождать их перед сбором нового урожая. Уборочная кампания начнется через несколько недель.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании 7 июня, что морские порты Мариуполя и Бердянска были полностью разминированы.

Бердянский порт считается крупнейшим в Запорожье. В мае местные власти рассказали, что, несмотря на последствия обстрелов, он находится в нормальном состоянии и может работать. По сообщению RT, там приступили к работе специалисты по выстраиванию логистических цепочек с Россией.