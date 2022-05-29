Порт Бердянска планируют перезапустить в ближайшие месяцы

Морской порт Бердянска, который считается крупнейшим в Запорожской области, может вновь начать работать в ближайшее время, заявил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, порт находится в нормальном состоянии, несмотря на многочисленные обстрелы, планируется, что уже совсем скоро он снова станет функционировать.

«Бердянск — морские ворота Запорожской области. Там хороший порт <…>. Я думаю, что перезапуск, полноценный перезапуск бердянского порта — это вопрос нескольких недель, даже не месяцев», — сказал он.

Рогов подчеркнул, что перезапуск порта имеет ключевое значение, чтобы быстрее оживить экономику. Чиновник отметил, что Запорожье традиционно экспортировало в Россию продукцию на миллиарды долларов, но украинские власти заблокировали эту возможность, поступив преступным образом. В будущем, по его словам, область хочет планирует наладить поставки рыбы в РФ.

«По тому потенциалу, по оценкам экспертов, [Запорожье] может если не всю Россию кормить, то несколько федеральных округов точно. Бычок, плотва, лещ, прочие десятки видов промысловых рыб, которые у нас водятся», — отметил Рогов.

Приазовская часть Запорожской области и вся Херсонская область находятся под контролем ВС РФ. Здесь начали вещать российские телеканалы и радио, регионы собираются переходить на российский телефонный код и использовать для расчетов рубли.