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    07 июня 2022, 13:13

    ВС РФ завершили разминирование портов в Мариуполе и Бердянске

    Шойгу: разминирование портов в Мариуполе и Бердянке завершено, они готовы к отгрузке зерна

    Максим Зинкин

    Морские порты в Мариуполе и Бердянске в настоящее время работают в штатном режиме, российские военные закончили их разминирование. Об этом на селекторном совещании сообщил министр обороны Сергей Шойгу, написал ТАСС.

    ВС РФ завершили разминирование портов в Мариуполе и Бердянске

    По его словам, порт в Мариуполе уже принял первые грузовые суда.

    «В Мариуполе, как и в целом на освобожденных территориях Донбасса, продолжаются мероприятия по налаживанию мирной жизни», — заявил Шойгу.

    Ранее министр обороны сообщил о возобновлении железнодорожного сообщения с Донбассом. Он уточнил, что по некоторым участкам уже началась доставка грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон.

    Общая протяженность восстановленных участков железной дороги составила 1,2 тысячи километров.