07 июня 2022, 13:13
ВС РФ завершили разминирование портов в Мариуполе и Бердянске
Шойгу: разминирование портов в Мариуполе и Бердянке завершено, они готовы к отгрузке зерна
Морские порты в Мариуполе и Бердянске в настоящее время работают в штатном режиме, российские военные закончили их разминирование. Об этом на селекторном совещании сообщил министр обороны Сергей Шойгу, написал ТАСС.
По его словам, порт в Мариуполе уже принял первые грузовые суда.
«В Мариуполе, как и в целом на освобожденных территориях Донбасса, продолжаются мероприятия по налаживанию мирной жизни», — заявил Шойгу.
Ранее министр обороны сообщил о возобновлении железнодорожного сообщения с Донбассом. Он уточнил, что по некоторым участкам уже началась доставка грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон.
Общая протяженность восстановленных участков железной дороги составила 1,2 тысячи километров.