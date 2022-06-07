ВС РФ завершили разминирование портов в Мариуполе и Бердянске

Морские порты в Мариуполе и Бердянске в настоящее время работают в штатном режиме, российские военные закончили их разминирование. Об этом на селекторном совещании сообщил министр обороны Сергей Шойгу, написал ТАСС.

По его словам, порт в Мариуполе уже принял первые грузовые суда.

«В Мариуполе, как и в целом на освобожденных территориях Донбасса, продолжаются мероприятия по налаживанию мирной жизни», — заявил Шойгу.

Ранее министр обороны сообщил о возобновлении железнодорожного сообщения с Донбассом. Он уточнил, что по некоторым участкам уже началась доставка грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон.

Общая протяженность восстановленных участков железной дороги составила 1,2 тысячи километров.