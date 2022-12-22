22 декабря 2022, 21:37
Разминирование территории ЛНР займет минимум 5 лет
МВД ЛНР: на полное разминирование территории ЛНР потратят пять-семь лет
Саперы могут потратить около пяти-семи лет на полное разминирование территории Луганской Народной Республике, которая сильно пострадала в ходе боевых действий. Об этом «Первому каналу» сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
«В этих городах — Лисичанск, Северодонецк, Кременная, проходит разминирование нашими инженерами там, где раньше стояли подразделения ВСУ», — сказал он
Реклама
Киселев отметил, что саперы находят противотанковые и противопехотные мины.
Реклама
Ранее временно исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник заявил, что ВСУ обстреливают прифронтовую территорию в Луганской Народной Республики практически каждый день, и она превратилась в минное поле.
По его словам, украинские военные минировали ЛНР хаотично и дистанционно — при помощи артиллерии и беспилотников. К тому же, на территории республики осталось много неразорвавшихся боеприпасов.
Ранее стало известно, что украинские подразделения частично остались на территории Луганской Народной Республики и продолжили обстрел мирных городов из реактивной системы залпового огня HIMARS.
ЛНР
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама