Спецоперация 22 декабря 2022, 21:37 Разминирование территории ЛНР займет минимум 5 лет МВД ЛНР: на полное разминирование территории ЛНР потратят пять-семь лет РИА «Новости»

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Саперы могут потратить около пяти-семи лет на полное разминирование территории Луганской Народной Республике, которая сильно пострадала в ходе боевых действий. Об этом «Первому каналу» сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

«В этих городах — Лисичанск, Северодонецк, Кременная, проходит разминирование нашими инженерами там, где раньше стояли подразделения ВСУ», — сказал он

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Киселев отметил, что саперы находят противотанковые и противопехотные мины.

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Ранее временно исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник заявил, что ВСУ обстреливают прифронтовую территорию в Луганской Народной Республики практически каждый день, и она превратилась в минное поле.

По его словам, украинские военные минировали ЛНР хаотично и дистанционно — при помощи артиллерии и беспилотников. К тому же, на территории республики осталось много неразорвавшихся боеприпасов.

Ранее стало известно, что украинские подразделения частично остались на территории Луганской Народной Республики и продолжили обстрел мирных городов из реактивной системы залпового огня HIMARS.