Спецоперация 22 декабря 2022, 06:20 ВСУ частично вернулись на территорию ЛНР — Марочко Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ частично зашли в ЛНР и нанесли контрудар РИА «Новости»

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Украинские подразделения частично остались на территории Луганской Народной Республики и продолжили обстреливать мирные города реактивной системой залпового огня HIMARS. Об этом Ura.ru рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«После того, как мы полностью освободили территорию ЛНР, враг собрался и потом нанес контрудар», — сказал он.

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Вооруженным силам Украины не удалось воплотить задуманное в жизнь — успех оказался временным, контрудар провалился, войска только частично вернулись в республику. Теперь они регулярно пытаются прорвать линию обороны, обстреливают мирные города и районы глубоко в тылу. По словам Андрея Марочко, это продолжается долгое время.

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Он рассказал, что украинские войска стреляют из РСЗО HIMARS. В качестве мишени они выбирают гражданскую инфраструктуру, социальные объекты, административные учреждения.

В июле российские войска взяли под контроль Лисичанск и населенные пункты поблизости, в том числе Белогоровку, Малорязанцево, Белую Гору и Новодружеск. После этого министр обороны Сергей Шойгу объявил о полном освобождении ЛНР.