Спецоперация 23 ноября 2022, 07:51 ЛНР превратилась в минное поле — Пасечник Врио главы ЛНР Пасечник сказал, что на разминирование республики уйдут годы РИА «Новости»

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Прифронтовую территорию в Луганской Народной Республики обстреливают почти каждый день, и она превратилась в минное поле. На разминирование уйдет не один год, рассказал в интервью «Известиям» временно исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник.

«Если говорить грубо, то мы имеем сплошное минное поле. Для того чтобы полностью разминировать территорию республики, понадобятся годы», — сказал он.

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По словам врио главы, украинские военные минировали ЛНР хаотично без составления карт, в том числе дистанционно при помощи артиллерии и беспилотников. Кроме того, осталось много неразорвавшихся боеприпасов.

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Леонид Пасечник назвал ситуацию на фронте тяжелой, но контролируемой. Вооруженные силы Украины обстреливают регион почти каждый день и регулярно пытаются прорваться, но их останавливают.

Он заметил, что республика восемь лет жила в режиме военного положения. В этом году в ЛНР создали территориальную оборону. Ее задача, по словам, врио главы, в налаживании совместной работы всех ведомств для борьбы с диверсантами и террористами. Штаб теробороны поможет свести бюрократию к минимуму и наладить прямой контакт силовых ведомств.

При этом домой вернулись студенты. Власти ЛНР с остальными мужчинами мобилизовали их в феврале, а теперь указом президента демобилизовали. Леонид Пасечник сказал, что это не скажется на боеспособности подразделений, потому что у них достаточно военнослужащих, оружия и техники.