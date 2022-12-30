Спецоперация 30 декабря 2022, 21:15 Около 12 тысяч мужчин пытались покинуть Украину с начала военного положения — погранслужба Погранслужба Украины: за время военного положения бежать пытались 12 тысяч мужчин freepik

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Почти 12 тысяч мужчин пытались бежать с Украины с момента введения в стране военного положения. Цифры озвучила государственная погранслужба. Точных данных о покинувших страну гражданах не сообщается.

«Подводим итоги года: с начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно пересечь границу. К сожалению, 15 из них погибли на речном участке и в горах», — говорится в сообщении службы.

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При этом украинские пограничники не указали, скольким мужчинам удалось пересечь границу после начала спецоперации. Военное положение на Украине ввели с первого дня СВО, 24 февраля. В ноябре его продлили до 19 февраля 2023 года.

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Российский публицист Иван Новоселов подвел промежуточные итоги2022 года. Самым ярким событием уходящего года стала спецоперация России на Украине. СВО автор разделил на три этапа, которые имели разные цели и им сопутствовали разные обстоятельства. Москве пришлось противостоять военной и экономической мощи западных стран. Массированные удары ракет и беспилотников практически вывели из строя украинскую энергосистему, Россия перестала щадить Украину как государство.