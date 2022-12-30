30 декабря 2022, 06:35
Беспилотники атаковали объекты энергетики в Киевской области
Глава Киевской области Кулеба подтвердил атаку дронами по объектам энергоинфраструктуры
Ночью 30 декабря в Киеве объявили воздушную тревогу. Сработала система противовоздушной обороны, беспилотники атаковали объекты энергетической инфраструктуры, рассказал в Telegram-канале глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.
Воздушную тревогу после полуночи объявили в Кировоградской, Черкасской, Киевской областях и самой столице. Особый режим действовал около трех часов. Алексей Кулеба написал, что атаковали дроны-камикадзе. Сработала система ПВО, и удары отбили.
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«Россия снова целилась по нашим объектам инфраструктуры», — заявил он.
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По словам главы областной администрации, беспилотники не попали в цель, но нанесли «ущерб». К местам падения обломков выехали экстренные службы.
Массированную атаку по объектам инфраструктуры, которые участвуют в снабжении украинской армии, устроили 29 декабря. Взрывы прогремели в Харькове, Одессе, Киеве и других уголках страны. Местных жителей предупредили о возможном отключении света, тепла и водоснабжения.
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Киев
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