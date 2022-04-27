Выпущенную украинскими войсками ракету сбили над Херсоном

Украинские военные выпустили ракету «Точка-У» по центру Херсона. Их целью могло быть здание администрации, которое находится под контролем российских войск. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на своего корреспондента Ивана Литомина.

Журналист уточнил, что силами российских ПВО ракету удалось сбить. В Telegram-канале издания появились кадры уничтоженной «Точки-У».

Позже корреспондент РИА «Новости» сообщил, что рядом с телецентром Херсона прогремела серия мощных взрывов. Он уточнил, что удар нанесли ракетами «Точка-У» и несколькими «Ураганами».

Российские войска взяли здание администрации Херсона под свой контроль 9 апреля. Город полностью зачистили от украинских боевиков. После этого началось освобождение области. Накануне стало известно, что российская армия уничтожила опорный пункт украинских националистов, организованный в школе одного из населенных пунктов Херсонской области.