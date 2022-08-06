Пострадавший при покушении замглавы Каховского района Гур скончался

Получивший серьезные ранения при покушении заместитель главы Каховского района Херсонской области Виталий Гур скончался. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил глава районной администрации Владимир Леонтьев.

Неизвестные расстреляли Виталия Гура в субботу, 6 августа. На месте происшествия криминалисты нашли брошенные злоумышленниками гильзы. Пострадавшего чиновника срочно доставили в реанимацию. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

По факту покушения на Гура Следственный комитет России завел уголовное дело.

Виталий Гур стал вторым погибшим от покушения чиновником Херсонской области. Ранее погиб директор управления делами семьи, молодежи и спорта администрации области Дмитрий Славученко. В его автомобиле сработало самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. От полученных ранений Славученко скончался на месте. Власти Херсонской области назвали случившееся терактом.

Также покушение пережил начальник областного УСИН Евгений Соболев. Бомбу неизвестные привязали к дереву рядом с его машиной. После детонации взрывного устройства пострадавшего Соболева госпитализировали.