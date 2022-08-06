Пострадавший при покушении замглавы администрации Новой Каховки Гур попал в реанимацию

Пострадавшего после покушения заместителя руководителя военно-гражданской администрации Каховского района Виталия Гура доставили в реанимацию. Об этом сообщил РБК со ссылкой на ВГА Херсонской области.

В руководстве региона подчеркнули, что врачи оценили состояние чиновника как тяжелое.

Покушение на Гура произошло в субботу, 6 августа. Чиновника расстреляли из пистолета Макарова. Следователи обнаружили на месте преступления гильзы, оставленные злоумышленниками.

После нападения Гур оказался в тяжелом состоянии. Врачи приняли решение о госпитализации пострадавшего в Крым для дальнейшего лечения.

Это не первый случай покушения на чиновников в Херсонской области за последние месяцы. В конце июня неизвестные взорвали автомобиль директора управления семьи, молодежи и спорта администрации области Дмитрия Славученко. От полученных ран пострадавший скончался на месте. Руководство области назвало случившееся целенаправленным покушением и терактом.

До взрыва неизвестные пытались подорвать автомобиль начальника областного УСИН Евгения Соболева. Самодельную бомбу с поражающими элементами привязали к дереву рядом с машиной чиновника. Соболева с многочисленными ранениями доставили в госпиталь.