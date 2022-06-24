Работу артиллерии НМ ДНР показали на видео

Украинские националисты ведут обстрел Донецка и других мирных населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Их действия не остаются без ответа, войска НМ ДНР вычисляют местонахождение сил огневых точек противника и подавляют их. Работу артиллерии в контрбатарейной борьбе показал Telegram-канал ведомства.

«От безвыходности они хотят нанести больше ущерба городу, как-то запугать население. Контрбатарейную стрельбу мы ведем, определяется местонахождение артиллерии и по ней наносятся точные удары», — рассказал боец НМ ДНР с позывным «Макс».

Утром 24 июня украинские военнослужащие в очередной раз обстреляли населенные пункты ДНР, под огнем оказались поселок Гольмовский и село Сигнальное.

Два дня назад снаряд ВСУ разорвался возле телевизионной вышки в Донецке, однако телевещание не пострадало.