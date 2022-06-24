24 июня 2022, 07:17
ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР
СЦКК ДНР сообщил об обстреле Гольмовского и Сигнального со стороны ВСУ
Вооруженные силы Украины в очередной раз накрыли огнем населенные пункты Донецкой Народной Республики. Минувшей ночью целями ракет националистом стали поселок Гольмовский и село Сигнальное. Об этом сообщил в сводке Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).
Сигнальное обстреляли пятью снарядами калибром 122 миллиметра, Гольмовский накрыли восемью снарядами калибром 152 миллиметра.
О разрушениях и пострадавших ничего не сообщается.
Накануне сообщалось, что бойцы ВСУ стали массово сдаваться в плен у Лисичанска и Северодонецка.