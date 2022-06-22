Украинский снаряд разорвался вблизи телецентра в Донецке

Украинский снаряд разорвался в двух десятках метров от телецентра в Петровском районе Донецка. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента, телевещание осуществляется в городе штатно.

Служба безопасности телецентра отметила, что все произошло в среду, 22 июня. Украинский снаряд разорвался в 20 метрах от охраняемой территории. Телецентр, как отметил сотрудник службы безопасности, раньше подвергался сильному обстрелу.

Телевещание в Донецке на данный момент работает в штатном режиме.

Заместитель директора ГУП ДНР «Радиотелевизионный передающий центр» Александр Чеботарев до этого сообщал о повреждении телецентра в результате обстрелов. Чеботарев отмечал наличие перебоев с вещанием.

Украинские военные в очередной раз устроили провокацию в ДНР. Они взорвали здание общеобразовательной школы № 6 в Авдеевке, а затем обвинили в этом российский бойцов, разослав местным и западным журналистам сфабрикованные фотографии и видео.